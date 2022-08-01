  • 26 августа 202226.08.2022пятница
  • USD59,7699
    EUR59,5983
  • В Тюмени 26..28 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

76% тюменских автомобилистов готовы покупать машины в Казахстане

Экономика, 16:52 26 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

76% водителей Тюменской области готовы покупать машины в Казахстане, если это будет выгодно. 16% не согласны на такой шаг, а 8% автолюбителей региона затруднились с ответом. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами сайта Дром с 11 по 18 августа.

В среднем по стране 70% готовы стать владельцами автомобиля из Казахстана. Респонденты отмечали, что покупка машины за границей – самый рациональный вариант с текущими ценами.

Также 80% автолюбителей Урала не против приобрести авто в Челябинской и Свердловской областях.

В опросе приняло участие почти 11 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автомобиль , Казахстан , покупки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 26.08.2022Промышленники Тюменской области поставили ПАО "ЛУКОЙЛ" оборудования на 128 млрд рублей за три года
16:52 26.08.202276% тюменских автомобилистов готовы покупать машины в Казахстане
16:36 26.08.2022Студию по изготовлению развивающих игрушек из фетра открыла предпринимательница в Тобольске
15:19 26.08.2022Новые водоводы появились в 24 тюменских дворах