76% тюменских автомобилистов готовы покупать машины в Казахстане

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

76% водителей Тюменской области готовы покупать машины в Казахстане, если это будет выгодно. 16% не согласны на такой шаг, а 8% автолюбителей региона затруднились с ответом. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами сайта Дром с 11 по 18 августа.

В среднем по стране 70% готовы стать владельцами автомобиля из Казахстана. Респонденты отмечали, что покупка машины за границей – самый рациональный вариант с текущими ценами.

Также 80% автолюбителей Урала не против приобрести авто в Челябинской и Свердловской областях.

В опросе приняло участие почти 11 тысяч человек.