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В Сургуте привлекли к уголовной ответственности производителя контрафактного алкоголя

Происшествия, 13:44 26 августа 2022

www.fsb.ru | Фото: www.fsb.ru

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области установили причастность россиянки Печерских О.И. к организации незаконного оборота контрафактной алкогольной продукции в особо крупном размере на территории Сургута.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, действовавшего в составе группы лиц и организовавшего производство, хранение и сбыт алкогольной продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Уголовное дело возбудило и расследовало следственное управление УМВД России по Сургуту. По итогам судебных слушаний ей назначено наказание в виде 3,6 лет лишения свободы условно. Приговор суда вступил в законную силу.

"Недобросовестные дельцы не просто разливают суррогат по тарам, они приклеивают этикетки известных производителей, вводят в заблуждение людей. Алкоголь, произведенный кустарным способом, унес ни одну сотню жизней. Оперативники вовремя обнаружили и ликвидировали этот подпольный бизнес", - сказал эксперт.

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# РУФСБ России по Тюменской области , суррогат

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