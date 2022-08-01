  • 27 августа 202227.08.2022суббота
  • USD60,0924
    EUR59,8784
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Участники забега "Голышмановский характер" плавали, тащили борону и строили пирамиду из покрышек

Спорт, 16:47 27 августа 2022

Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио" | Фото: Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио"

25 испытаний на дистанции в два километра преодолели участники III межрайонного экстремального забега "Голышмановский характер". Бежали по холмистой местности у Ивановского ключа. При этом участники периодически перемещали тяжести: шины, бревна, ведра с грязью.

Как сообщает Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио", им приходилось прыгать, ползать, карабкаться и даже плавать.

"В 2022 году ввели четыре новых испытания: участники тащили борону, складывали слова из букв, катали деревянную катушку от проводов, складывали пирамиду из шин", - рассказал глава Среднечирковской сельской администрации Юрий Пуртов.

"На эти соревнования приезжаю уже в третий раз. Организация всегда на высшем уровне, дружеская атмосфера, - поделился участник команды "Зурбаган" из Бердюжского района Владимир Кутырев.

По его словам, трасса непростая, и без подготовки ее можно пройти, но результат на призовое место не потянет: важна командная работа и регулярные физические тренировки.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Голышманово , экстремальный забег

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:47 27.08.2022Участники забега "Голышмановский характер" плавали, тащили борону и строили пирамиду из покрышек
15:02 27.08.2022Тюменка завоевала золото в скалолазании на спартакиаде в Москве
13:40 27.08.2022ХК "Рубин" в лидерах турнира, посвященного дню образования Тюменской области
09:45 27.08.2022ФК "Тюмень" сыграет с оренбуржцами 27 августа на стадионе "Геолог"