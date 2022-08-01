Участники забега "Голышмановский характер" плавали, тащили борону и строили пирамиду из покрышек

| Фото: Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио" | Фото: Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио"

25 испытаний на дистанции в два километра преодолели участники III межрайонного экстремального забега "Голышмановский характер". Бежали по холмистой местности у Ивановского ключа. При этом участники периодически перемещали тяжести: шины, бревна, ведра с грязью.

Как сообщает Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио", им приходилось прыгать, ползать, карабкаться и даже плавать.

"В 2022 году ввели четыре новых испытания: участники тащили борону, складывали слова из букв, катали деревянную катушку от проводов, складывали пирамиду из шин", - рассказал глава Среднечирковской сельской администрации Юрий Пуртов.

"На эти соревнования приезжаю уже в третий раз. Организация всегда на высшем уровне, дружеская атмосфера, - поделился участник команды "Зурбаган" из Бердюжского района Владимир Кутырев.

По его словам, трасса непростая, и без подготовки ее можно пройти, но результат на призовое место не потянет: важна командная работа и регулярные физические тренировки.