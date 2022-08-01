В Тюмени из горящего жилого дома спасли мужчину

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Мужчину, потерявшего сознание из-за отравления угарным газом, спасли пожарные из горящего двухквартирного дома на ул. Береговой в Тюмени 28 августа. Как сообщает региональное МЧС, вызов поступил в 20 часов 33 минуты.

К прибытию спасателей горели жилые и хозяйственные помещения. Некоторые жильцы эвакуировались самостоятельно, но в доме могли оставаться люди. Сотрудники пожарной охраны спасли мужчину 1965 года рождения, неспособного самостоятельно покинуть дом.

Обнаружил задыхающегося мужчину помощник начальника караула 40-й пожарно-спасательной части Александр Нагибин, он вынес его из дома на руках.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Коллеги Иван Мурычев и Александр Лебедев оказали пострадавшему первую помощь. Затем мужчину передали сотрудникам скорой помощи. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

В ликвидации были задействовано 14 спасателей и четыре единицы техники. Благодаря четкой работе сотрудников противопожарной службы был предотвращен ущерб соседним зданиям.