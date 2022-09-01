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Александр Ремезков поздравил тюменских школьников с началом нового учебного года

Общество, 09:39 01 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Получить глубокие знания, развить свои таланты, и совершить множество добрых и полезных дел пожелал тюменским школьникам депутат Госдумы России от партии "Справедливая Россия-За правду" Александр Ремезков.

Многое, по его словам, сделано для того, чтобы в учебных заведениях нашей области и всей нашей большой страны были комфортные условия для обучения, творчества и занятий спортом. "В этом году из федерального центра регионам выделялись средства на строительство, ремонт и оснащение школ, на закупку учебного оборудования, на поддержку педагогов и семей с детьми школьного возраста", – отметил он.

Депутат уверен, что новый учебный год станет временем, когда будут усвоены уроки подлинного патриотизма, все мы научимся беречь мир и согласие в своем доме, чтить традиции историю Отечества, трудиться не покладая рук ради процветания родной земли.

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# 1 сентября , Александр Ремезков , Справедливая Россия

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