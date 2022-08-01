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Десяток мастер-классов приготовили для тюменских школьников в День знаний в музее Словцова

Общество, 17:30 31 августа 2022

Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Десяток мастер-классов, кукольный спектакль и кинопоказ приготовили для детей в музейном комплексе им. Словцова на 1 сентября. Площадки будут открыты с 11 до 20 часов, сообщают организаторы.

В "Музейляндии" в 11 часов начнет работать площадка центра научного творчества и робототехники, где для ребят проведут мастер-класс по альтернативным источникам энергии. В 13 часов пройдет экскурсия-путешествие, а в 14 часов откроется интерактивная площадка "Химические приключения в музее". Театр кукол "Старый саквояж" в 17 часов покажет кукольный моноспектакль "Принцесса на горошине".

В 14 часов в здании музея Словцова состоится интерактивное мероприятие "Здравствуй, школа". Участники узнают интересные истории о школьниках и учителях разных времен, запечатленных на картинах русских художников XIX-XX вв. С 15 часов начнутся мастер-классы по созданию арт-композиций, игрушек и аксессуаров.

С 13 до 20 часов для любителей мультиков пройдет кинопоказ "Мульти-пульти" от Международного кинофестиваля "Ноль Плюс".

На некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация. Подробности по ссылке.

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# дети , музей Словцова , школьники

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