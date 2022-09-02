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140 дзюдоистов со всей Тюменской области поспорят за приз главы Ишимского района

Спорт, 09:03 02 сентября 2022

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Открытый турнир по дзюдо среди спортсменов 11-14 лет состоится в спорткомплексе села Стрехнино Ишимского района 3 сентября. Соревнования традиционные, но впервые борцы сойдутся в поединках за приз главы Ишимского района. Открытие турнира - в 11 часов.

Всего ожидается около 140 дзюдоистов со всей Тюменской области. На данный момент уже зарегистрировались представители Тюмени, Ишима, Тюменского, Аромашевского, Ишимского, Упоровского, Исетского районов.

В числе участников соревнований - спортсмены, входящие в сборную Тюменской области, неоднократные участники соревнований Уральского федерального округа. Это Татьяна Аверина, Полина Пушкаревич, Татьяна Умасова, Алексей Своеглазов.

"Для спортсменов соревнования – это огромный опыт и скачок вперед. После них всегда заметен рост у ребят. А открытый турнир дает возможность попробовать силы с соперниками разного уровня из других муниципалитетов. В Ишимском районе занимается около 70-80 ребят в секциях, и многие дзюдоисты более старшего возраста – призеры всероссийских соревнований. Поэтому спортсменам есть куда стремиться", - отметила тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы Ишимского района Татьяна Кузнецова.

Дзюдоисты поборются за медали в 11 весовых категориях. Победителей и призеров в каждой весовой категории наградят медалями, дипломами и ценными призами.

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# дзюдо

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