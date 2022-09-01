Николай Брыкин подарил вагайской школе 165 мячей и 18 турников

Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

165 мячей и 18 турников подарил школьникам Вагайского района член фракции "Единая Россия" Государственной думы РФ Николай Брыкин в рамках рабочей поездки в муниципалитет. Новый инвентарь очень порадовал юных спортсменов.

"Мы успешно выполнили просьбу педагогического коллектива по оснащению спортивного зала. Прошлись по школе, изучили ее потребности в плане оснащения классов. Порадовало то, что учителя уделяют внимание воспитанию детей и делают их жизнь интересной, используя новые технологии", - пояснил депутат.

Николай Брыкин побывал в школьном музее, где ученики изучают историю родного края. Депутату показали новую парту с портретом Героя России, полковника, уроженца Вагайского района Рустама Сайфуллина. За ней смогут учиться только отличники.

Строительство новых социальных объектов ведется в районе очень активно, рассказал депутату и.о. главы Вагайского района Александр Сафрыгин. Строятся три школы – в поселке Иртыш, сёлах Большой Карагай и Митькинское. В целом, за последние 15 лет возвели 7 школьных зданий.

Депутат Госдумы готов решить еще один важный вопрос для многодетных и малообеспеченных семей, которые нуждаются в компьютере. В скором времени их получат 15 таких семей, надеется Николай Брыкин.