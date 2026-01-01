Автор книги о разведчике Павле Фитине удостоин премии СВР

фото ТГ-канал Андрея Артюхова фото ТГ-канал Андрея Артюхова

Писатель, тюменский историк и краевед Александр Вычугжанин удостоен премии Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства имени Евгения Примакова за 2025 год за создание книги "Юность разведчика Фитина. Идентификация "Алекса".

Церемония вручения премий СВР прошла 21 января на площадке медиагруппы "Россия сегодня", премии лауреатам вручил директор СВР Сергей Нарышкин.

В книге на основе многих, впервые выявленных архивных источников (в 10 федеральных и местных архивохранилищах и музеях) рассказывается о становлении личности легендарного начальника советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павла Фитина (1907-1971) на тюменской земле, о том, через какие испытания тот прошел в молодые годы, что в итоге позволило ему справиться с решением задач государственного масштаба.

Книга увидела свет в Год защитника Отечества, Год героев в Тюменской области и год 80-летия Великой Победы.

Премия Службы внешней разведки РФ присуждается с 2000 года. Она была учреждена для укрепления сотрудничества СВР с творческими организациями и деятелями культуры, а также стимулирования создания высокохудожественных произведений литературы и искусства о российской внешней разведке. С 2019 года премия носит имя академика Евгения Примакова, в 1991-1996 годах занимавшего пост директора СВР, а позже - министра иностранных дел и премьер-министра России.