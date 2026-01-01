  • 21 января 202621.01.2026среда
  • В Тюмени -24..-26 С 3 м/с ветер северный

Автор книги о разведчике Павле Фитине удостоин премии СВР

Общество, 14:03 21 января 2026

фото ТГ-канал Андрея Артюхова

Писатель, тюменский историк и краевед Александр Вычугжанин удостоен премии Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства имени Евгения Примакова за 2025 год за создание книги "Юность разведчика Фитина. Идентификация "Алекса".

Церемония вручения премий СВР прошла 21 января на площадке медиагруппы "Россия сегодня", премии лауреатам вручил директор СВР Сергей Нарышкин.

В книге на основе многих, впервые выявленных архивных источников (в 10 федеральных и местных архивохранилищах и музеях) рассказывается о становлении личности легендарного начальника советской внешней разведки времен Второй мировой войны Павла Фитина (1907-1971) на тюменской земле, о том, через какие испытания тот прошел в молодые годы, что в итоге позволило ему справиться с решением задач государственного масштаба.

Книга увидела свет в Год защитника Отечества, Год героев в Тюменской области и год 80-летия Великой Победы.

Премия Службы внешней разведки РФ присуждается с 2000 года. Она была учреждена для укрепления сотрудничества СВР с творческими организациями и деятелями культуры, а также стимулирования создания высокохудожественных произведений литературы и искусства о российской внешней разведке. С 2019 года премия носит имя академика Евгения Примакова, в 1991-1996 годах занимавшего пост директора СВР, а позже - министра иностранных дел и премьер-министра России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Павел Фитин , РУФСБ России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 21.01.2026Завершился визит генконсула КНР в Тюмень
15:16 21.01.2026Консультации по дачной амнистии проведут в Тюменской области 22 января
15:05 21.01.2026В Тюменской области продолжит работу клуб “Семья” для близких бойцов СВО
14:54 21.01.2026Новые дома и пешеходный бульвар появятся в Нижнем посаде Тобольска

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора