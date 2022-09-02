Владимир Путин поговорил со школьниками о главном

Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru

В этом году в нашей стране - 1 млн 918 тыс. первоклассников. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном". Глава государства провел его в ходе посещения Музейного и театрально-образовательного комплекса в Калининграде.

"А для вас, для школьников, которые уже прошли определенное количество классов и за спиной уже имеют определенный багаж, безусловно, важнейшим является поиск себя, поиск своего пути в жизни, для того чтобы получить удовлетворение от нее. Это очень важно, и не только для вас лично, но и для страны, потому что от успехов каждого зависит успех страны в целом", - обратился президент к участникам открытого урока - победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Владимир Путин ответил на многочисленные вопросы школьников. Например, юная жительница Донбасса обратилась к главе государства с просьбой продлить программу программу "Университетские смены".

Это единая воспитательная программа для детей из ДНР и ЛНР, которую совместно реализуют Минобрнауки и Минпросвещения России на базе 40 российских университетов. В рамках программы школьников знакомят с достопримечательностями принимающих городов, проводят лекции по истории России и культуре народов страны.

Владимир Путин отметил, что люди, живущие в Донбассе, считают себя частью общего с Россией гуманитарного, культурного, языкового пространства.

"Конечно, мы такие программы будем продолжать", — подчеркнул глава государства. Только до конца сентября в "Университетских сменах" примут участие 15 тыс. ребят.