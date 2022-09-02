Добровольцев подразделений "Сибирь" и "Тобол" из Тюмени проводили на службу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две группы добровольцев подразделений "Сибирь" и "Тобол" - разведчиков, связистов, командиров орудий и механиков-водителей - проводили в Тюмени для службы в Вооруженных силах России 2 сентября. В ближайшие 10 дней тюменцам предстоит пройти боевое слаживание, а по его итогам им будет поставлена задача.

"Это отважные парни, проходившие службу во всех родах войск, а на вооружении у них - современная техника, - рассказал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. - Они готовы к действиям и их там ждут".

По словам Алексея Куличкова, средний возраст добровольцев - от 18 до 60 лет. Тем не менее, уточнил он, в первую очередь важен не возраст, а специальность военного. Штурмовой отряд "Сибирь" формируется на базе мотострелковых, разведывательных и артиллерийских подразделений. В состав "Тобола" направляют водителей, поваров и медиков.

После напутственных слов добровольцы приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу у Вечного огня - день их отправки совпал с днем подписания акта о капитуляции Японии на борту линкора "Миссури" в 1945 году, означавшим окончание Второй мировой войны.

Контрактники, выбравшие службу в именных подразделениях Тюменской области (отдельный инженерный батальон "Тобол", подразделение снайперов "Тайга" и дивизион "Сибирь"), получают подъемные в размере 100 тыс. рублей. Дополнительно им полагаются денежное довольствие – от 200 тыс. рублей, суточные (за каждый день наступления) – 8 тыс. рублей, премии за выполнение боевых задач – 300 тыс. рублей и другие льготы. При этом меры поддержки распространяется на всех граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах Тюменской области.

Заявления принимают в военном комиссариате Тюменской области. Подробности по телефону: 79-19-05.

Николай Ступников