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Курс лекций о том, как справляться с кризисами и жить в них, продолжится в Тюмени

Общество, 08:48 06 сентября 2022

из сообщества "Школа перспективных исследований | SAS" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Школа перспективных исследований | SAS" во ВКонтакте

Курс открытых лекций на английском языке "Обыденность в кризисном состоянии" преподавателя, обладателя PhD из Гарварда Девина Вангерта продлится в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ до 18 октября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Понятие кризиса кажется очевидным и вполне обыденным. Это своего рода "исключительная ситуация", которая нарушает "грамматику" нашей повседневной жизни. Это исключение из правила жизни стало неким перманентным состоянием, стало частью нашей повседневной реальности. Если определение кризиса меняется по сравнению с тем, что это понятие означало для прошлых поколений, то неизбежно должно меняться и то, как справляться с кризисами, жить в них и представлять жизнь вне кризиса. Об этом и многом другом поговорим в рамках курса", - рассказали организаторы.

Вход на лекции свободный. Слушатели, у которых нет пропусков ТюмГУ, должны пройти предварительную регистрацию. Слушатели, регулярно посещающие лекции, получают сертификат Школы перспективных исследований о прохождении курса.

С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

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# лекции , наука , Школа перспективных исследований

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