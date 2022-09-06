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В Тюмени пенсионерку сбил 28-летний водитель Ford Focus без прав

Происшествия, 12:28 06 сентября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

60-летняя тюменка получила тяжелые травмы таза, ребер и другие ранения в аварии у дома № 70 на ул. Профсоюзной в Тюмени 5 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

28-летний водитель на автомобиле Ford Focus, по предварительным данным, проехал регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил пожилую тюменку. После иномарка въехала в стоящую маршрутку.

Выяснилась, что водитель автомобиля не имеет права управления транспортом.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Еще одна авария с участием водителя-бесправника произошла в этот же день на ул. Беляева. Здесь столкнулись автомобили Peugeot и Opel. По предварительным данным, 25-летняя водитель Peugeot нарушила правила проезда перекрестка. Водительского удостоверения у девушки нет.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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