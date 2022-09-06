679 кг просроченной замороженной рыбы выявили на предприятии в Тюмени

| Фото: tyumen.fishretail.ru | Фото: tyumen.fishretail.ru

Более 600 кг замороженной рыбы с истекшим сроком годности, выявили специалисты регионального Россельхознадзора в производственной компании "Мария" в Тюмени. Обнаружена просрочка при сопоставлении документов в информационной системе "Меркурий", сообщает ведомство.

Просроченными оказались 679 кг глазированной щуки, пеляди и чира. Их срок годности истек еще в марте 2022 года.

Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения. Оно обязано изъять продукцию из оборота и утилизировать ее.