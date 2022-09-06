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679 кг просроченной замороженной рыбы выявили на предприятии в Тюмени

Экономика, 18:20 06 сентября 2022

tyumen.fishretail.ru | Фото: tyumen.fishretail.ru

Более 600 кг замороженной рыбы с истекшим сроком годности, выявили специалисты регионального Россельхознадзора в производственной компании "Мария" в Тюмени. Обнаружена просрочка при сопоставлении документов в информационной системе "Меркурий", сообщает ведомство.

Просроченными оказались 679 кг глазированной щуки, пеляди и чира. Их срок годности истек еще в марте 2022 года.

Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения. Оно обязано изъять продукцию из оборота и утилизировать ее.

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# товарная рыба , управление Россельхознадзора

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