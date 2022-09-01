  • 11 сентября 202211.09.2022воскресенье
  • USD60,4696
    EUR60,8571
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Выставку картин Марка Шагала покажут гостям Промышленно-энергетического форума в Тюмени

Общество, 19:45 11 сентября 2022

t.me/panteleevav72 | Фото: t.me/panteleevav72

Выставку картин Марка Шагала покажут гостям Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени. Открыть экспозицию стало возможно благодаря курсу на развитие сотрудничества региона с частными коллекционерами, сообщил в Telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Это уже второй такого рода опыт. В ходе первого жители региона смогли познакомиться с работами Сальвадора Дали.

"Экспозиция открылась на неделе в нашем музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Сегодня и мы с семьёй были там. Коллекционер Павел Башмаков представил выставку из 120 произведений-подлинников великого автора. По его словам, 40 картин не выставлялись ранее нигде", - отметил Андрей Пантелеев.

﻿

Знакомство с картинами Марка Шагала доступно молодежи по "Пушкинской карте".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Андрей Пантелеев , Музейный комплекс им , Словцова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:45 11.09.2022Более 63 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Тюменской области
20:32 11.09.2022119 аварий с участием детей произошло в Тюменской области с начала года
19:57 11.09.2022Небольшие сувениры вручены впервые голосующим жителям Тюменской области
19:45 11.09.2022Выставку картин Марка Шагала покажут гостям Промышленно-энергетического форума в Тюмени