Выставку картин Марка Шагала покажут гостям Промышленно-энергетического форума в Тюмени

| Фото: t.me/panteleevav72 | Фото: t.me/panteleevav72

Выставку картин Марка Шагала покажут гостям Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени. Открыть экспозицию стало возможно благодаря курсу на развитие сотрудничества региона с частными коллекционерами, сообщил в Telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Это уже второй такого рода опыт. В ходе первого жители региона смогли познакомиться с работами Сальвадора Дали.

"Экспозиция открылась на неделе в нашем музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Сегодня и мы с семьёй были там. Коллекционер Павел Башмаков представил выставку из 120 произведений-подлинников великого автора. По его словам, 40 картин не выставлялись ранее нигде", - отметил Андрей Пантелеев.

Знакомство с картинами Марка Шагала доступно молодежи по "Пушкинской карте".