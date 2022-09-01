Величко: у жителей Тюменской области за последние годы выросла культура в вопросе налоговых платежей

duma72.ru duma72.ru

Эффективность проводимой налоговыми органами контрольно-аналитической работы, направленной на мотивирование налогоплательщиков к отказу от использования незаконных налоговых схем и добровольному исполнению своих налоговых обязательств без проведения проверок отметили депутаты на заседании комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам.

На заседании была заслушана информация управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области о поступлении налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и задолженности по ним на 1 июля 2022 года.

Сегодня налоговая служба, по оценке председателя комитета Оксаны Величко, работает четко и открыто по отношению ко всем налогоплательщикам - и к физическим, и к юридическим лицам.

"Считаю, что всем – и гражданам, и владельцам бизнеса - нужно выстраивать диалоги с УФНС, - отметила она. - Мы не должны в них видеть только фискальный орган. Хочу отметить, что культура в вопросе налоговых платежей у нас в стране очень выросла за последние годы. Большинство наших граждан понимают, что налоги надо платить, потому что они тратятся на государственные и социально значимые цели".