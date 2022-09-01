Кислородной консолью для экстренной помощи оборудовали палаты в перинатальном центре Тобольска

| Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

Кислородной консолью для экстренной помощи оборудовали палаты акушерского отделения патологии беременности и первого акушерского отделения Тобольского перинатальногом центра, кроме того, все палаты стали двухместными. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области

В помещениях также обновили отделку с применением современных материалов с антибактериальным покрытием. Полностью заменили электропроводку, установили новые отопительные и канализационные системы.

| Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

На первом этапе ремонта перестроены входные группы с подъездными путями к ним, отремонтированы кровля и фасад. Далее предстоит отремонтировать гинекологическое и консультативно-диагностическое отделение, а также палаты выхаживания новорожденных.