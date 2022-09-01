122 тысячи 213 жителей Тюменской области привились от гриппа

| Фото: ОБ № 4 Ишим ВКонтакте | Фото: ОБ № 4 Ишим ВКонтакте

122 тыс. 213 жителей Тюменской области привились от гриппа по данным на 13 сентября. Среди них 83 тыс. 93 взрослых и 39 тыс. 120 детей. План по вакцинации в регионе выполнен на 13,2 %.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Всего в эпидсезон 2022-2023 годов план вакцинации против гриппа составляет 60 % от общей численности населения - это 926 тыс. 30 человек. Из них 647 тыс. 730 взрослых и 278 тыс. 300 детей.

"За счет федерального бюджета планируется поставить 513 тысяч 569 доз вакцины для профилактики гриппа у взрослого населения и 220 тысяч 111 доз - для детей. Кроме того, в настоящее время ведется закупка дополнительно 192 тысяч 350 доз вакцины против гриппа за счет средств областного бюджета", - отметили в ведомстве.

Всего в Тюменскую область поступило 417 тыс. 550 доз вакцин против гриппа. Для взрослых: 30 тыс. 700 вакцин "Ультрикс Квадри" и 205 тыс. 360 "Совигриппа". Для детей: 88 тыс. 430 "Ультрикс квадри" и 93 тыс. 60 доз "Совигриппа".

В первую очередь вакцинируют работников образования, медицины, социальной сферы, пожилых людей, беременных женщин, лиц, имеющих хронические заболевания.

Любовь Голышева