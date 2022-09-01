О пользе тюменской минеральной воды рассказывают посетителям выставки "Отдых Leisure" в Москве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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О пользе тюменских минеральных вод при проблемах с желудочно-кишечным трактом, опорно-двигательным аппаратом, неврологических и кожных заболеваниях рассказывают посетителям крупного туристического форума-выставки "Отдых Leisure" в Москве.

Консультантом по линии подземных минеральных вод в составе делегации Тюменской области выступает представитель Западно-Сибирского филиала Института нефтегазовой геологии, геофизики Сибирского отделения Российской академии наук Ольга Павленко. Гостям форума-выставки она рассказывает о том, как образовались тюменские подземные минеральные воды. По ее наблюдениям, посетителям события нравится вкус минеральной воды, многих удивляет факт ее наличия в Тюмени.

В тюменской минеральной воде содержится множество элементов, например, хлор, натрий, йод, бор. Каждая вода уникальна, в скважинах она разная. Составлять рейтинги вод — некорректно, считает эксперт.

"Любая минеральная вода оказывает лечебное воздействие, но они могут быть взаимозаменяемы. Так наша минеральная вода лечит те же заболевания, что и "Ессентуки-17" и "Ессентуки-4", хотя по составу они немного разные", — сказала Ольга Павленко.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эксперт предупредила, что любой минеральной водой нельзя злоупотреблять. Пить в большом количестве можно с минерализацией — с содержанием растворенных в воде солей — до 1 грамма на литр. Все остальное — вода лечебная, она оказывает влияние на организм.

"Дополнительный бонус — температура воды. Не каждая минеральная вода является термальной. У нас в Тюмени она термальная: на выходе из скважины вода имеет температуру 38-45 градусов и уже этим оказывает влияние на организм", — добавила Ольга Павленко.

Пить минеральную воду, по словам эксперта, регулярно не нужно, это делают курсами, обычно по 20-25 дней. Повторяют курсы также не часто — не больше 1-2 раз в год.

Напомним, Тюменская область представляет свой туристический потенциал на форуме-выставке "Отдых Leisure" в пятый раз. Стенд региона посвящен термальному сезону и зимнему отдыху.

Инна Пахомова