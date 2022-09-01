3,4 км уличных газовых сетей построили в с. Суерка Упоровского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3,4 км уличных газовых сетей и 88 домовых подводов построили в с. Суерка Упоровского района. Объект планируют ввести в эксплуатацию до 31 октября 2022 года, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ Тюменской области.

Строительно-монтажные работы завершили по улицам: Полевой, Юбилейной, Олимпийской, Новоселов, Молодежной, Березовой, Осиповской, готовят исполнительно-техническую документацию.

На газифицируемой территории села 29 земельных участков предоставили многодетным семьям. Собственники могут подать заявку для подключения любым удобным способом: онлайн на портале Единого оператора газификации, сайте АО"Газпром газораспределение Север" или через Госуслуги, либо лично в офисах АО "Газпром газораспределение Север", МФЦ. Льготные категории граждан смогут получить соцподдержку на внутридомовую газификацию до 90 тыс. рублей.