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Соглашение в сфере туризма подписали Тюменская и Владимирская области

Общество, 18:11 13 сентября 2022

предоставлено Visit Tyumen автор фото: Евгений Шульц | Фото: предоставлено Visit Tyumen

Подписание соглашения в сфере туризма с Владимирской областью открывает для Тюменской области новые горизонты, доступ на новую территорию. Об этом заявил директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Соглашение 13 сентября подписали директор туристическо-информационного центра Владимирской области Ольга Матвеева и Дмитрий Пухов.

"Соглашение расширяет наши границы в рамках продвижения проектов. Благодаря ему мы с партнером обязуемся взаимно содействовать развитию турпотенциала как тюменского региона, так и Владимирской области. Это открывает для нас новые горизонты, доступ на новую территорию, где мы будем проводить медиакампании, событийные истории, которые позволят привлекать туристов в Тюменскую область", — прокомментировал Дмитрий Пухов.

Он добавил, что любое соглашение начинается с роуд-шоу, когда в режиме онлайн представители туротрасли двух регионов знакомятся друг с другом, презентуют туристические продукты, обмениваются контактами. Это позволяет каждой стороне сформировать свой ассортимент туров, которые в дальнейшем будут предлагать как в Тюменской области, так и во Владимирской.

Инна Пахомова

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# Владимирская область , соглашение , туризм

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