Зарина Догузова считает стенд Тюменской области на выставке "ОТДЫХ Leisure" самым креативным

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Стенд Тюменской области на XXVIII международном российском туристическом форуме-выставке "ОТДЫХ Leisure" в Москве глава Ростуризма Зарина Догузова считает самым креативным.

"Тюменская область — замечательный регион. Всех приглашаю. Это, пожалуй, самый креативный стенд, который я видела на выставке. Ребята — молодцы, с неизменным вкусом, любовью, креативом, драйвом", — отметила она после того, как осмотрела стенд.

Тюменская область представляет на этом мероприятии свой туристический потенциал в третий раз. Стенд региона посвящен открытию термального сезона и зимнему отдыху.

"Общими усилиями отрасль активно восстанавливается — рабочих мест стало больше, туристический поток в этом году дошел практически до допандемийных показателей, количество отдыхающих за два года выросло в три раза, оборот отрасли — на триллион. В каждом регионе, в который я приезжаю, работа кипит. У нас развивают тысячи новых проектов по стране, строят новые гостиницы, туроператоры создают новые турпродукты, запускают чартеры", — отметила Зарина Догузова на церемонии открытия.

Сразу после открытия у стенда Тюменской области состоялся флешмоб с анонсированием розыгрыша призов. Чтобы в нем поучаствовать, нужно сделать креативное фото у стенда Visit Tyumen, опубликовать это фото во ВКонтакте с хештегом #отдыхаемвместесVisitTyumen, заполнить карточку и отправить ее в лототрон. В 16 часов по московскому времени ведущий объявит победителей. Призы: халаты, полотенца, а также сертификаты в термальный курорт "ЛетоЛето" и в экопарк "Тайга".

Кроме того, посетители могут принять участие в викторине и получить небольшие сувениры.

Отметим, на форуме-выставке в 2022 году свои сезонные предложения, новые маршруты и объекты размещения представляют 450 участников из 40 регионов России и 20 стран мира.

Инна Пахомова