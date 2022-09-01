Национальные турмаршруты и железнодорожные круизы презентует Тюменская область на форуме в Москве

| Фото: предоставлено Visit Tyumen | Фото: предоставлено Visit Tyumen

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Национальные турмаршруты, чартерные программы и железнодорожные круизы, которые запустят в новогодние праздники, презентует делегация Тюменской области на XXVIII международном российском туристическом форуме-выставке "ОТДЫХ Leisure" в Москве, которая открылась 13 сентября. Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Тюменская делегация по традиции приезжает на туристическую выставку, которая проходит в Москве в преддверии осенне-зимнего сезона.

"Сегодня нашей большой командой предлагаем национальные туристические маршруты, чартерные программы и железнодорожные круизы, которые будут запущены на новогодние праздники. Самое главное, что мы сегодня представляем, — это открытие термального сезона в России. Он стартует в начале ноября. Участникам выставки представим туристический потенциал в этом направлении, расскажем о тюменских минеральных водах и почему нужно приезжать именно зимой", — рассказала Мария Трофимова.

Делегацию на форуме-выставке ждет плотная работа на протяжении двух дней. В программе — стратегические встречи с комитетом по туризму Москвы, с РЖД и крупнейшими туроператорскими компаниями. Запланировано подписание соглашения с Владимирской областью.

"Мы активно работаем с этим регионом в рамках продвижения турпотенциала каждого из регионов на своих территориях. Наши туроператоры предлагают "Золотое кольцо России". Владимирская область — одна из ключевых территорий этого тура, куда отправляются туристы. Из Центральной части России все больше гостей посещают Тюменскую область, они заинтересованы в оздоровительном и культурно-познавательном отдыхе", — поделилась директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

По ее словам, бренд Сибири — сильный и яркий. Сегодня он становится все более интересным в связи с развитием внутреннего туризма.

Отметим, на форуме-выставке 2022 года сезонные предложения, новые маршруты и объекты размещения представляют 450 участников из 40 регионов России и 20 стран мира.

Инна Пахомова