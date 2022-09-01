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О развитии турсферы Тюменской области узнают участники форума "ОТДЫХ Leisure" в Москве

Общество, 16:45 13 сентября 2022

предоставлено Visit Tyumen автор фото: Евгений Шульц | Фото: предоставлено Visit Tyumen

Мастер-класс "Тюмень на весь день. Маркетинг туристической дестинации", на котором поделятся лучшими туристическими практиками региона, пройдет на форуме-выставке "ОТДЫХ Leisure" в Москве 14 сентября.

"У нас будет своя деловая программа. В этот раз откликнулись на призыв коллег в турсфере. Расскажем о своем опыте развития туристической сферы за достаточно короткий промежуток времени — пять лет. Поделимся информацией о системе продвижения, инструментарии. У нас много наработанных практик. С удовольствием проведем свою отдельную секцию", — рассказала директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

автор фото: Евгений Шульц автор фото: Евгений Шульц автор фото: Евгений Шульц автор фото: Евгений Шульц автор фото: Евгений Шульц ﻿

Наопмним, на форуме-выставке представлен стенд Тюменской области, посвященный открытию термального сезона. Здесь представлены термальные комплексы, работают туроператоры, отельеры, представители науки, участвовавшие в разработке концепции по термальным минеральным водам. "Мы взяли их собой, чтобы на профессиональном языке объяснить, что такое древнее море Тюменской области и чем полезна наша минеральная вода. Все наши стойки сегодня работают с удвоенной силой", — поделилась Мария Трофимова.

автор фото: Евгений Шульц автор фото: Евгений Шульц автор фото: Евгений Шульц автор фото: Евгений Шульц ﻿

Стенд региона пользуется большой популярностью. Глава Ростуризма Зарина Догузова назвала его самым креативным из представленных на выставке. Все желающие могут сделать фотографию на память в фотозоне, стилизованной под каплю древнего моря. Также посетителям делают временные татуировки с изображением соболя, слоганами бренда Visit Tyumen с помощью тату-принтера.

Инна Пахомова

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# Мария Трофимова , мастер-классы , туризм

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