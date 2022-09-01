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Отопительный сезон в Тюмени начнется 14 сентября

Общество, 13:35 13 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Отопительный сезон в Тюмени начнется 14 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Руслан Кухарук.

Котельные будут подавать тепло в дома тюменцев поэтапно.

По данным регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства на 12 сентября в девяти муниципалитетах Тюменской области принято решение о старте отопительного сезона. В их числе четыре городских округа и пять районов.

Кроме того, на основании заявок, поступающих в теплоснабжающие организации, тепло запускается и в системы отопления объектов социальной сферы. По данным на 12 сентября отопление появилось в 341 социальном учреждении региона, включая 101 школу, 51 детский сад и 23 больницы.

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# отопительный сезон

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