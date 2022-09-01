Отопительный сезон в Тюмени начнется 14 сентября
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Отопительный сезон в Тюмени начнется 14 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Руслан Кухарук.
Котельные будут подавать тепло в дома тюменцев поэтапно.
По данным регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства на 12 сентября в девяти муниципалитетах Тюменской области принято решение о старте отопительного сезона. В их числе четыре городских округа и пять районов.
Кроме того, на основании заявок, поступающих в теплоснабжающие организации, тепло запускается и в системы отопления объектов социальной сферы. По данным на 12 сентября отопление появилось в 341 социальном учреждении региона, включая 101 школу, 51 детский сад и 23 больницы.