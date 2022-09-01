В Тюмени презентуют folk-пространство "Перекресток традиций"
Презентация проекта "Folk-пространство "Перекресток традиций" начнется в мультицентре "Контора пароходства" 26 сентября в 16 часов, сообщают организаторы.
Проект реализует ООО "Культурное наследие Сибири "Росстань"" из Тюмени. Напомним, в августе общественники запустили сайт с материалами из фольклорных экспедиций по региону. На электронном ресурсе появился песенный фольклор деревень Викуловского и Армизонского районов.
Инициатива стала победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. Участники проекта - этнографы, фольклористы и коллективы из Тюменской области, Украины и Беларуси.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.