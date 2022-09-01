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В Тюмени презентуют folk-пространство "Перекресток традиций"

Общество, 08:28 13 сентября 2022

из сообщества "Фольклорный ансамбль "Росстань" г. Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Фольклорный ансамбль "Росстань" г. Тюмень" во ВКонтакте

Презентация проекта "Folk-пространство "Перекресток традиций" начнется в мультицентре "Контора пароходства" 26 сентября в 16 часов, сообщают организаторы.

Проект реализует ООО "Культурное наследие Сибири "Росстань"" из Тюмени. Напомним, в августе общественники запустили сайт с материалами из фольклорных экспедиций по региону. На электронном ресурсе появился песенный фольклор деревень Викуловского и Армизонского районов.

Инициатива стала победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. Участники проекта - этнографы, фольклористы и коллективы из Тюменской области, Украины и Беларуси.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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# народы , презентация , проекты

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