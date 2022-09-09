Большой гриль-дом откроют в селе Яр Тюменского района

| Фото: из сообщества "Свое место" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Свое место" во ВКонтакте

Большой гриль-дом, способный вместить до 50 человек, деревянные усадьбы и термальный бассейн появятся на территории базы отдыха "Свое место" в с. Яр Тюменского района в течение пяти лет.

Об этом рассказал руководитель бизнеса Максим Иванов. База отдыха открылась три месяца назад в техническом формате. Сейчас гостей принимают два гриль-дома, оборудованных террасой и костровой зоной. Люди могут пожарить шашлыки как внутри дома, так и на территории. По словам предпринимателя, за три месяца практически без вложений в маркетинг удалось добиться хорошей загруженности домов.

| Фото: из сообщества "Свое место" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Свое место" во ВКонтакте

"К строительству приступил год назад. И пока на территорию заезжали самосвалы с грунтом, я случайно попал на курс Школы гостевого бизнеса Инвестиционного агентства Тюменской области. За пару месяцев сумел структурировать свое представление о проекте, понять, что я вообще хочу. На тот момент у меня был участок земли и желание что-то делать", — пояснил тюменец.

Сейчас на территории базы есть общие места для отдыха, гамаки, предусмотрены развлечения для детей и взрослых, можно сидеть на берегу и любоваться закатами. В 2022 году автор идеи планирует запустить дом-баню с собственной территорией, отрыть беседку с возможностью почасовой аренды. Завершается ремонт пункта проката летнего инвентаря. В 2022 году также запустят кафе.

| Фото: из сообщества "Свое место" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Свое место" во ВКонтакте

Проект предусматривает возведение 14 домов. "Проект большой, планируем реализовать его за пять лет. Оцениваю его стоимость в 120 миллионов рублей. Уже инвестируем около 30 миллионов рублей. Плюс пять миллионов — льготное кредитование от Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". По проекту будем еще возводить дома разного формата, дома-бани, строения формата A-frame, гриль-дом вместимостью до 50 человек с большой террасой, где можно будет провести какое-либо мероприятие, либо отдохнуть большой компанией. В конце планируем открыть термальный бассейн", — поделился Максим Иванов.

Инна Пахомова