Этнопоселение коренных малочисленных народов Севера планируют построить в Уватском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Этнопоселение, в котором будут проживать представители коренных малочисленных народов Севера, планируют построить в Уватском районе.

Всего в рамках акселератора в районе сопровождали 20 проектов с общим объемом финансирования более 370 млн рублей. Среди них — "Дом рыбака", предлагающий отправиться в рыболовный тур по реке Демьянка.

"Проект интересен тем, что сейчас реализуется второй этап. На конечной остановке этого маршрута будет построено этнопоселение. Там будут жить коренные малочисленные народы Севера — семья, которая там закрепится. Тур станет еще более информативным", — поделился глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Еще один проект, который интересен в целом для региона, — создание производства полного цикла сиговых и осетровых осетра. Производство уже запущено. Проект реализован полностью за средства предпринимателей без привлечения бюджетных средств.

Также Вячеслав Елизаров сообщил, что в районе задумались о создании фермы по клеточному разведению соболя.

Отметим, о своем инвестиционном потенциале губернатору Тюменской области Александру Моору 7 сентября рассказали представители Тобольска, Ялуторовска, Вагайского, Тобольского, Уватского, Казанского, Абатского, Ялуторовского районов. Глава региона подчеркнул, что большие проекты являются драйверами и гордостью Тюменской области, но вместе с тем небольшие способны обеспечить надежный фундамент. "Большие проекты требуют больше времени для запуска, но быстро стартовать можно с большим количеством небольших программ", – сказал он.

Инна Пахомова