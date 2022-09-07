Восемь команд Тобольска, Ялуторовска и районов рассказали о своем инвестиционном потенциале

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проекты по выращиванию ягодных культур, развитию туристического кластера, строительству цехов и магазинов презентовали восемь команд из Тобольска, Ялуторовска и районов на рабочей встрече в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 7 сентября. При их реализации будет создано 602 рабочих места.

"Сильный регион – регион, который развивается всей своей территорией, а не только областным центром. Сильный регион – это в первую очередь люди. Только они могут делать проекты, продвигать их и заниматься ими. Для этого мы постарались создать максимально возможные условия для развития бизнеса. 15 районов уже прошли муниципальный акселератор. Сегодня еще восемь показали нам свои инвестиционные проекты. Всего получилось 85 проектов с объемом инвестиций 2,4 миллиарда рублей. При их реализации будет создано 602 рабочих места", – сказала советник губернатора Тюменской области, президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О результатах работы в рамках акселератора проинформировали представители власти городов и районов региона. Индивидуальное сопровождение каждого инвестпроекта имеет большое значение, считает глава Тобольска Максим Афанасьев. "Мы сфокусировались на пяти инвестиционных проектах разной направленности, которые находятся на стадии реализации. Поставили перед собой задачу – индивидуально отработать каждый и посмотреть, что произойдет с ними, если сопровождать их и что будет, если они будут идти своим чередом в рамках установленного порядка. Мы получили сокращение сроков до шести месяцев, сокращение расходов инвесторов около 11 миллионов рублей. У небольших городов есть свои особенности, позволяющие в упрощенном порядке, основываясь на доверии, человеческих отношениях, авторитете, сопровождать ту или иную инициативу. Если инвестору не помогать, то он перегорит и уйдет на другую территорию", – поделился Максим Афанасьев.

Один из интересных проектов, реализованных в Тобольске, – "Перевернутый дом". Таких в регионе больше нет, подчеркнул Максим Афанасьев. "Он единственный в мире включает в себя кофейню. Объект реализуется по франшизе. Ее собственник установил определенные требования, которые не проходят по требованиям правовой базы муниципалитетов юга области. Нам пришлось изменить правила благоустройства, градостроительную документацию. В конечном итоге мы получили новый магнит на туристическом маршруте, который притягивает внимание как жителей, так и гостей города", – добавил он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, о своем инвестиционном потенциале губернатору Тюменской области Александру Моору 7 сентября рассказали представители Тобольска, Ялуторовска, Вагайского, Тобольского, Уватского, Казанского, Абатского, Ялуторовского районов. Глава региона подчеркнул, что большие проекты являются драйверами и гордостью Тюменской области, но вместе с тем небольшие способны обеспечить надежный фундамент. "Большие проекты требуют больше времени для запуска, но быстро стартовать можно с большим количеством небольших программ", – сказал он.

В будущем свой инвестиционный профиль представят еще семь муниципальных команд.

Инна Пахомова