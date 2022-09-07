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В Ишиме начали проводить выездные регистрации брака

Общество, 17:13 07 сентября 2022

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

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Три круглогодичных и три летних локации для выездной регистрации брака утвердили в Ишиме. Первую церемонию на выезде провели для молодоженов Булгаревых в новом Дворце культуры.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила председатель комитета загс Ишима Надежда Харитонова.

Она перечислила доступные круглогодичные площадки: Дворец культуры, музей "Городская управа", музей-усадьба "Комиссариатский дом" и летние: Дворцовая площадь, Фестивальный парк и бульвар Белоусова.

"Выездные регистрации могут проводиться только в муниципальных и государственных учреждениях без выхода на частные территории. Со временем перечень локаций может быть расширен, если в Ишиме появится новая интересная площадка или арт-объект. Для этого нужно будет сформировать заявку и направить ее в правительство региона на рассмотрение", - пояснила председатель.

Надежда Харитонова добавила, что сочетаться браком по-прежнему можно в загсе. Но заявки на выездные церемонии есть и продолжают поступать.

Напомним, в Ишиме за восемь месяцев 2022 года сочетались браком 369 пар. В прошлом году за аналогичный период поженились 473 пар.

Инна Кондрашкина

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# бракосочетание , ЗАГС , Ишим

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