"Алябьевскую музыкальную осень" в Тюмени откроет "Камерата Сибири"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Фестиваль "Алябьевская музыкальная осень" откроется концертом оркестра "Камерата Сибири" в Тюменской филармонии 30 сентября.

Событие пройдет в областной столице 32-й раз. "Этот фестиваль искусств - уже бренд. Мы ежегодно начинаем свой филармонический сезон с этого фестиваля. Его откроет "Камерата Сибири" исполнением произведений Вивальди. Это очень красивая, легкая музыка", — рассказала в прямом эфире генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина.

На фестиваль по традиции привезут хедлайнеров. В 2022 году перед гостями и жителями выступит Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением титулованного музыканта Юрия Башмета. Солистка Тюменской филармонии Эльвира Саниевская исполнит романсы Алябьева. "Будет хореография от от Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко. В рамках "Алябьевской осени" найдется мероприятие на любой вкус", — отметила Вероника Кирюшина.

Концерты продлятся по 30 октября.

На все концерты фестиваля "Алябьевская музыкальная осень" приобрести билеты можно по "Пушкинской карте". Предложение действует для слушателей в возрасте от 14 до 22 лет.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова