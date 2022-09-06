130 ребят посвятят в добровольцы на молодежном форуме в Ишиме

| Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте | Фото: Молодёжный Центр развития | Ишим ВКонтакте

Школьники и студенты примут участие в молодежном форуме для добровольческих объединений Ишима на базе детского лагеря "Дружба" 12 сентября. В финале мероприятия 130 ребят посвятят в добровольцы, им вручат сертификаты и значки.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила ведущий специалист по работе с молодежью ишимского центра развития Наталья Канцлер.

Она пояснила, что проект центра "Молодежный форум: территория добра" взял грант Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" еще в 2021 году. Но реализацию программы сдвинули по срокам из-за пандемии.

"Наконец дата определена, и мы соберем лидеров и активистов школьных и студенческих добровольческих объединений. Для ребят подготовили много интересного. Форум направлен на популяризацию добровольческого движения на территории Ишима", - пояснила специалист.

В течение дня ребятам предстоит стать участниками деловых игр и интенсивов, окунуться в историю движения, посетить площадки по разным тематическим направлениям и получить новые знания в области медиакомпетенций и добровольчества.

В качестве спикеров приглашены эксперты, педагоги и психологи по работе с молодежью.

Наталья Канцлер рассказала, что это заключительное событие проекта, в апреле на базе ишимского мультицентра "Моя территория" уже прошел подобный форум, но на средства муниципального гранта.

Инна Кондрашкина