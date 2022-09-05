В Тюменской области выделено более 144 млн рублей на возмещение затрат по лизингу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 144 млн рублей выделено на субсидирование первого взноса по лизингу оборудования для предпринимателей в Тюменской области. Прием заявок и документов на вторую волну отбора стартовал 5 сентября, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Это до 25 миллионов рублей без учёта НДС на каждый договор. А их может быть от одного предприятия несколько", - прокомментировали в департаменте инвестполитики.

Предприниматели, которые уже воспользовались такой господдержкой, модернизировали производство гофрокартона; увеличили мощности производства по токарной и фрезерной обработке металлов; начали выпуск овощной сетки в Ишиме; чековой ленты в Тюменском районе.

Вторая волна приёма документов продлится до 30 ноября. Контакт для связи - (3452) 42-65-56.