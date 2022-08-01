Тюменский производитель гофротары осваивает выпуск масок-респираторов

| Фото: департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Компания "Гофропак Тюмень", один из лидеров по производству гофротары в Уральском и Сибирском федеральных округах, осваивает импортозамещающее направление. Для своей производственной площадки в Тюмени предприятие закупило новое оборудование для выпуска масок-респираторов, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Новое направление представили директору департамента Антону Машукову. В компании рассказали, что развиваться им помогает верная стратегия, новое оборудование и господдержка. "Гофропак Тюмень" воспользовалась программой возмещения из областного бюджета первого взноса по договорам лизинга.

В этом году завод отметит 20 лет со дня основания. Здесь трудятся 200 человек, а объем выпускаемой продукции в сутки составляет более 200 тыс. кв. м.

Видео департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области