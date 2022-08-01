Тюменские компании выпускают 135 видов промышленной продукции для импортозамещения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

62 проекта по производству 135 видов промышленной продукции для импортозамещения выпускают 82 предприятия Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Производитель котельного оборудования "Макстрем" изготавливает котлы для котельных, которые являются германскими и украинскими аналогами. К разработке приступили в 2015 году, а первую партию отгрузили в 2021 г. С этого момента компания поставила заказчикам оборудование на 55,8 млн рублей.

Предприятие "Тюмень Прибор" с 2018 года изготавливает импортозамещающий датчик давления серии СТ. Оборудование является аналогом того, что производится в Великобритании и США, но в санкции не поставляется в Россию. Прошли опытно-промышленные испытания датчика, он допущен к закупкам.

Отметим, что в 2021 году было заключено 254 контракта на поставку исключительно импортозамещающих разработок на сумму 539 млн рублей. 92 компании региона реализовали 75 проектов. В 2022 году - 82 предприятия Тюменской области реализуют 62 проекта по импортозамещению.