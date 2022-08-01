Тюменский разработчик вложит 1 млн рублей в оборудование образовательной экосистемы

| Фото: vk.com/samson_72 | Фото: vk.com/samson_72

Разработчик образовательной экосистемы SAMSON, студент ТИУ, сотрудник Школы инженерного резерва и предприниматель Виктор Самсонов вложит 1 млн рублей гранта от Фонда содействия инновациям в оборудование, разработку и продвижение образовательного ПО. Экосистема подразумевает программное обеспечение и для обучения детей производству электроники и шесть типов конструктора по пайке. Аналогов подобного оборудования для профориентации по ИТ в России нет.

По словам предпринимателя, его команда уже получила предзаказ на комплекты от центров допобразования Тюменской области и проводит переговоры с аналогичными учреждениями Екатеринбурга. Благодаря закупаемому оборудованию удастся снизить себестоимость производства, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" Виктор Самсонов.

"Наш продукт уникален: планируется две заявки на патент, одна из которых на журнал, а вторая - на программу. Нет прямых конкурентов наборов по пайке SMT компонентов. Для всех желающих приобрести конструктор мы будем доступны на площадках маркетплейсов с начала учебного года. Сейчас в день выпускаем до 22 наборов", - уточнил предприниматель.

Команда планирует в первый год выйти на производство от 600 до 1,2 тыс. наборов по пайке и программированию, а также запустить бета-версию программного обеспечения. Она будет иметь условно бесплатную лицензию, которую можно будет использовать совместно с наборами по электронике.

"Через этот сервис планируем принимать заказы на изготовление печатных плат, разрабатываемых пользователями программы, что позволит заменить часть иностранных производителей, которые ушли с нашего рынка", - подчеркнул Виктор Самсонов.

Конкурентоспособные преимущества образовательных наборов позволят занять тюменским разработчикам 6 % рынка, а программное обеспечение должно охватывать более 15 тыс. человек в год.

Оксана Корнеенкова