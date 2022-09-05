Разработка тюменского студента-медика сэкономит время на постановку диагноза

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Специализированный программно-аппаратный комплекс для передачи, хранения и анализа медицинских изображений разрабатывает выпускник педиатрического факультета Тюменского ГМУ Игорь Мещеряков. Он предназначен для использования врачами ультразвуковой диагностики.

И сэкономит время на постановку диагноза пациенту, сообщает Тюменский медуниверситет.

Комплекс способен заместить иностранное высокотехнологичное оборудование после ухода с российского рынка поставщиков программного обеспечения.

По словам Игоря Мещерякова, программно-аппаратный комплекс представляет собой программу и мини-компьютер для распределения медицинских изображений. С его помощью будут производиться автоматизированные расчеты медицинских показателей, которые необходимы врачу для принятия решения в условиях недостатка данных, что особенно актуально на ранних стадиях болезни.

"Если сильно упростить, то это система PACS* с обширным набором инструментария для анализа изображений. В России PACS специализируются на КТ и МРТ, иногда на рентгене, но не на УЗИ", - говорит Игорь.

Над специализированным программно-аппаратным комплексом, кроме молодого ученого, работает коллектив из трех человек. В их числе врач и IT - специалисты.

Сейчас выпускник Тюменского медицинского университета участвует в конкурсе "Студенческий стартап" Фонда содействия инновациям. Онлайн-презентация проекта состоится в сентябре 2022 года. Цель автора - привлечь инвестиции для дальнейшей работы над идеей.

*Система PACS – комплекс аппаратно-программных средств, включая компьютерные сети, компьютеры-рабочие станции, серверы, программное обеспечение, которые предназначены для организации архивирования и хранения диагностических цифровых изображений в лечебно-профилактических учреждениях.