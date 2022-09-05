В Тюменской области самозанятые бесплатно торгуют на ярмарках выходного дня

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Самозанятые Тюмени и Тобольска смогут совершенно бесплатно представить свою продукцию на ярмарках выходного дня с 10 по 25 сентября. В Тюменской области торговые места для данной категории предпринимателей предоставляются не первый год. Правительство РФ 2 сентября утвердило постановление о возможности самозанятым наряду с предпринимателями и фермерами торговать в выходные дни.

В Тобольске ярмарка развернется во время фестиваля "Уха-царица" 10 и 11 сентября. Торговые ряды для самозанятых Тюмени, области будут открыты 15 сентября в торговом центре "Колумб", 17 сентября - "Зелёный Берег", 23-25 сентября - "Панама", 24-25 сентября - торговый центр "Южный".

"Для самозанятых в муниципалитетах области ярмарки – это один из способов протестировать свой товар. Многим самозанятым на старте бизнеса важно получить обратную связь от покупателей. Сделать это они могут на таких ярмарках, где тут же смотрят на других самозанятых, обмениваются опытом. Выводят свой сервис, продукт на новый уровень. Регион же за короткое время, предоставив торговое место самозанятому на несколько дней, получает возможность развивать предпринимательство", - говорит исполнительный директор ТРО "Опора России" Наиль Хакимов.

Решением правительства РФ, самозанятые граждане смогут реализовывать свою продукцию на ярмарках выходного дня. Это вносит изменения в правила работы нестационарных торговых точек и позволит самозанятым продавать произведенную продукцию наравне с индивидуальными предпринимателями.

Принятое решение позволит: производителям молока, мяса, овощей, зелени использовать дополнительный канал для реализации продукции; потребителям приобретать продукты по доступным ценам.

Программа предоставления бесплатный мест для торговли самозанятым реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Чтобы стать участником ярмарок достаточно быть самозанятым или индивидуальным предпринимателем с налогом на профессиональную деятельность. Столы, скатерти и фирменные фартуки для участников предоставляются организаторами.

Заявку на участие можно направить на сайте.

Добавим, по данным сервиса ФНС в Тюменской области на 22 августа числится 61 тыс. 669 налогоплательщиков НПД (налога на профессиональный доход) — самозанятых. С начала 2022 года их количество выросло на 16 тыс. 574. Самый высокий прирост наблюдается в Тюмени - 7 тыс. 796, Тюменский район - 1 тыс. 302, Тобольск - 648.

В бюджет Тюменской области поступает 63% от налога самозанятых.

Анжела Лебедева