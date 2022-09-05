Рамен с креветками, юшка с судаком: в Тобольске продолжается фестиваль "Уха-царица"

| Фото: из сообщества "Уха-царица | Гастрофестиваль | Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Уха-царица | Гастрофестиваль | Тобольск" во ВКонтакте

Далее в сюжете В Тюменской области самозанятые бесплатно торгуют на ярмарках выходного дня

14 кафе и ресторанов Тобольска, Тобольского и Ярковского районов разработали специальное рыбное меню к гастрономическому конкурсу фестиваля "Уха-царица". Попробовать блюда из рыбы жители и гости города успевают по 11 сентября.

"Каждый повар приготовил оригинальные блюда по авторским рецептам. В завершении фестиваля, 10 сентября, на Базарной площади узнаем, чья уха будет названа лучшей, и кто получит переходящий кубок "Уха-царица", — рассказала координатор фестиваля "Уха-царица" Елена Делеске-Шешуева.

В 2022 году гостям предлагают попробовать японский суп — рамен с креветками, пшеничной лапшой, маринованным яйцом и ростками маша. Бульон варится 8 часов, а само блюдо в азиатском бистро Soupramen подают за считанные минуты.

К юшке из свежего судака и стерляди с кореньями в ресторане "Дворцовая" подают скрэмбл в профитроле. Повара татарского кафе "Бахетле" искали традиционный рецепт ухи долго: ездили по деревням Тобольского района, расспрашивали бабушек-старожилов. В меню — уха из ассорти рыб.

Ресторан "Ладейный" радует посетителей подачей: официантки наряжены в традиционные русские сарафаны. Гостей угощают ухой из муксуна, форели и сытным расстегаем.

Кроме гастрономического программа фестиваля "Уха-царица" включает в себя массу других направлений. Так, 3 сентября на территории будущего "Иртыш-парка" прошла экологическая акция "Друзья Иртыша".

Ярким финалом станет open air "ФИШпати" с танцами под старые добрые хиты и треки модных диджеев на Базарной площади 10 сентября с 18 до 22 часов.

Инна Пахомова