Овощную сетку россияне смогут покупать не в Китае, а в Ишиме
Ишимский завод "ФлексПром" заместит потребности российских предприятий по овощной сетке. Первая партия готовой продукции из полиэтилена уже поступила потребителям.
"Мы замещаем китайскую сетку, перерабатывая свои отходы, - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" директор завода овощной сетки ООО "ФлексПром" Сергей Бушуев. - В производство вложено уже почти 300 миллионов рублей. В планах – запуск еще одного цеха и увеличение количества рабочих мест до 200".
Основные покупатели работают в Тюменской области и соседних регионах.В портфеле заказов завода – предприятия Курганской, Свердловской, Челябинской областей, а также Черноземья и Подмосковья.
Овощную сетку в Ишиме производят из вторичного сырья – пластиковой крошки, которая поступает с мусоросортировочных заводов со всей России.
"Предприятие работает без перерывов и за одну смену операторы наматывают более тысячи катушек нити, из которой потом вяжется сетка. Пока только нить фиолетового цвета – для упаковки картофеля. В планах предприятия добавить в ассортимент продукцию красного и зеленого цветов", - сказал Бушуев.
Пока 86% потребностей российских производителей покрывают поставки из Китая, поэтому ишимское предприятие полностью нацелено на импортозамещение.
Компания "ФлексПром" расширяет действующий бизнес благодаря льготному займу в 50 млн рублей от фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Приобрести и смонтировать оборудование предприятию удалось, привлекая лизинговую компанию. На основании постановления правительства Тюменской области № 105-п от 07.05.2007, ишимскому заводу возместили 20 млн рублей на приобретение оборудования.
Планируется, что предприятие будет выпускать 60 млн сеток в год, что покроет 5-10% потребности внутреннего рынка России.
Борис Олейник