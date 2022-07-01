Овощную сетку россияне смогут покупать не в Китае, а в Ишиме

Ишимского завода «ФлексПром» Ишимского завода «ФлексПром»

Ишимский завод "ФлексПром" заместит потребности российских предприятий по овощной сетке. Первая партия готовой продукции из полиэтилена уже поступила потребителям.

"Мы замещаем китайскую сетку, перерабатывая свои отходы, - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" директор завода овощной сетки ООО "ФлексПром" Сергей Бушуев. - В производство вложено уже почти 300 миллионов рублей. В планах – запуск еще одного цеха и увеличение количества рабочих мест до 200".

Основные покупатели работают в Тюменской области и соседних регионах.В портфеле заказов завода – предприятия Курганской, Свердловской, Челябинской областей, а также Черноземья и Подмосковья.

Овощную сетку в Ишиме производят из вторичного сырья – пластиковой крошки, которая поступает с мусоросортировочных заводов со всей России.

"Предприятие работает без перерывов и за одну смену операторы наматывают более тысячи катушек нити, из которой потом вяжется сетка. Пока только нить фиолетового цвета – для упаковки картофеля. В планах предприятия добавить в ассортимент продукцию красного и зеленого цветов", - сказал Бушуев.

Пока 86% потребностей российских производителей покрывают поставки из Китая, поэтому ишимское предприятие полностью нацелено на импортозамещение.

Компания "ФлексПром" расширяет действующий бизнес благодаря льготному займу в 50 млн рублей от фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Приобрести и смонтировать оборудование предприятию удалось, привлекая лизинговую компанию. На основании постановления правительства Тюменской области № 105-п от 07.05.2007, ишимскому заводу возместили 20 млн рублей на приобретение оборудования.

Планируется, что предприятие будет выпускать 60 млн сеток в год, что покроет 5-10% потребности внутреннего рынка России.

Борис Олейник