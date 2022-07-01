Технологию транспортировки модульных конструкций для импортозамещения разрабатывает тюменская компания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Технологию транспортировки модульных конструкций для импортозамещения разрабатывает компания "Русмодуль72" в Тюмени. Транспак подразумевает разборную конструкцию, которая занимает меньше места в перевозке. Сбор таких вагон-бытовок на месте занимает всего лишь несколько часов.

О разработке технологии и значимости проекта для импортозамещения корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель отдела продаж "Русмодуль72" Иван Носов.

"Если сейчас на трале перевозится одна, максимум две бытовки, то новая технология позволит транспортировать одновременно пять-шесть. На сегодняшний день российских аналогов этой технологии нет. Только зарубежные. Это будет прямым импортозамещением. Конструкторские разработки уже начались", - пояснил руководитель.

Компания на рынке с 2014 года. Производственная площадка размещается на территории будущего индустриального парка ДСК 500. Здесь в месяц производят 30 штук вагон-бытовок и модульных домов под ключ. Если заказчиками первых являются в основном застройщики и подрядчики добывающих компаний, то вторые – пользуются популярностью у дачников. Вся продукция пригодна для всесезонного проживания, благодаря конструкции и материалам выдерживает даже суровые морозы Ямала.

"Наши производственные мощности позволяют производить до трех бытовок в день. Для этого все есть – материалы и комплектующие мы используем отечественные. Металлообработку проводим сами. У нас есть плазменная резка, станок с числовым программным управлением. Можно сказать, что степень локализации выше, чем у конкурентов", - говорит Иван Носов.

В компании, несмотря на санкции и экономические условия, увеличивается объем заказов, а вместе с этим и производственные мощности.

Оксана Корнеенкова