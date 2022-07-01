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Технопарк "Месторождение" создадут в Тюмени при участии промышленной ипотеки

Экономика, 13:38 26 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Технопарк "Месторождение" при участии промышленной ипотеки будет создан в Тюмени. Его разработал Югорский проектный институт совместно с региональным агентством инфраструктурного развития. Проект представлен в финале международного архитектурного конкурса реновации "ДСК 500" в Тюмени 26 июля.

По словам генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец, данная площадка станет одной из приоритетных локаций нефтегазового комплекса. Вместе с тем проект предполагает мультиотраслевое наполнение.

Он расположится в районе Лесобазы Тюмени. Площадь объекта – 60 тыс. кв. метров, на 20 тыс. из которых расположится производственная база для будущих резидентов. Начало строительно-монтажных работ запланировано на январь 2023 года. Проект планируется реализовать в течение двух лет.

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В Югорском проектном институте пояснили суть названия "Месторождение". Оно связано с лейтмотивом импортозамещения – создание инновационных производств. Проектная команда рассчитывает, что технопарк станет местом рождения таковых.

Оксана Корнеенкова

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# Агентство инфраструктурного развития , импортозамещение , технопарк

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