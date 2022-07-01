Тюменский предприниматель-ароматерапевт производит гидролаты и косметику из трав и полевых цветов

| Фото: Анастасии Коробовой | Фото: Анастасии Коробовой

Почти 500 литров гидролатов в год производит частная дистиллярня предпринимателя, ароматерапевта, создательницы натуральной косметики и гидролатов марки YA-GA Анастасии Коробовой. Изготавливают их приемущественно из растений, растущих в Тюменской области.

"11 лет занимаюсь ароматерапией. Началось все с поиска натуральной косметики для себя. Хотелось поддерживать здоровье и красоту с помощью натуротерапии. В этот момент познакомилась с чешским ароматерапевтом Карелом Хадеком, после его лекции осознала мощь и силу эфирных масел и уже никогда больше не расставалась с ними, начала глубже изучать, продавать, позже консультировать. В 2018 году открыла производство по изготовлению гидролатов", - добавила она.

Гидролаты — это паровая вытяжка из растений. Пар проходит через растение, извлекает из его клеток ценные водорастворимые компоненты, затем пар охлаждается, превращается в воду, наполненную микроэлементами, эфирами, антиоксидантами, терпенами и другими полезными элементами.

| Фото: Анастасии Коробовой | Фото: Анастасии Коробовой

"Мы их производим только в медных аламбиках, это позволяет насыщать гидролаты ионами меди, которая необходима организму. Также медь уничтожает микроорганизмы и грибы, которые живут на листьях и цветках растений, не допуская попадания их в продукт. Гидролаты, изготовленные именно в медных перегонных аппаратах не требуют отстаивания и дозревания", - отметила Анастасия Коробова.

Производство предпринимательница открыла в 2018 году. Летом изготавливает гидролаты из собранных дикоросов и трав, выращенных на даче, в зимний период в ход идут шишки и корни, потому что они долго хранятся и не теряют своих свойств.

"Травы я собираю сама с мужем и детьми, иногда помогают подруги, мы устраиваем выездные девичники. Считаю, что для человека полезны те растения, которые растут и созревают рядом с ним, питаясь той же водой, теми же элементами, дышащие тем же воздухом. Мы начинаем с юга Тюменского района, где травы созревают раньше и заканчиваем северными районами. Дикоросы от людей я не принимаю, потому что нет гарантии должного качества, чистоты. Планирую приглашать сборщиков, которые будут ездить вместе со мной. Я сама их привезу в нужное место, покажу какую именно траву собирать и главное, покажу как это делать. Есть определенные правила сбора. Например, нельзя собирать более 30 процентов растения с одной поляны, иначе мы лишаем ее семенного фонда и оставляем насекомых без нектара. Для меня важно бережное и экологичное отношение к природе", - подчеркнула предпринимательница.

Продукция реализуется в интернет-магазине, также ее можно приобрести в магазинах Тюмени, Москвы, Белоруссии и в интернет-магазине Л'Этуаль. Клиентам предлагают более 60 видов продукции: 40 моногидролатов — это продукты изготовленные из одного растения: черемухи, розы, лаванды, подорожника, зверобоя, тысячелистника, мелиссы, мяты и так далее. И почти 25 видов смесей, когда в нужных пропорциях смешивается несколько трав для получения нужного продукта: ранозаживляющая, противопаразитарная, для путешественников, для десен и полости рта, для век и глаз, для кожи после солнца, здоровый носик, после бриться, для элегантных дам, прочее.

"Наши гидролаты сертифицированы и как пищевой продукт. Это уникально для России, больше такого нигде нет. Их можно добавлять в воду и пищу. Ежедневное употребление гидролатов улучшает здоровье и качество жизни. Это фитотерапия для занятых людей, у которых нет времени готовить полезные травяные отвары ежедневно", - говорит Анастасия Коробова.

По ее словам, у нее вся косметика собственного производства: крема, тоники, шампуни, бальзамы, дезодоранты, гели для душа, гидрофильные масла, зубная паста. Всё делается вручную, маленькими партиями, что гарантирует свежесть каждого продукта.

"Муж подсказал, что раз крем на минимум 50 процентов состоит из воды, значит его можно делать на гидролате, это полезнее. С этого началось производство косметики. Начала разрабатывать рецепты, проходить обучающие курсы", - поделилась Анастасия.

В планах у нее нарастить объемы производства, усовершенствовать процесс и создавать более изысканную органическую, максимально натуральную косметику.

"Начинали с малого, шаг за шагом, сначала был аламбик на 3 литра, сейчас работаем на 30-литровом. Всему свое время. У меня есть идея открыть производство для туристов, любителей узнавать и пробовать новое, желающих попробовать самим собрать травы или изготовить свой собственный флакончик гидролата. Я прошла обучение в школе гостеприимства от Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" в области агропромтуризма. Это новое направление для России, которое только-только начинает развиваться. Мое предприятие подходит под этот формат. Почему бы нам в Тюменской области не создать туристический комплекс с производством, что-то наподобие лавандовых полей, как в Провансе? Там выращивают лаванду, а у нас можно также красиво выращивать, например, тысячелистник", - подытожила она.

Ирина Шемякина