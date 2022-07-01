В тюменской студии промышленного дизайна разрабатывают протезы и станки

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

От протеза до станка разрабатывает студия промышленного дизайна VS-designing в Тюмени. До санкций услугами компании пользовались больше иностранные компании, сейчас поступают заказы от российских и тюменских заводов, предприятий и предпринимателей. Здесь связывают это с импортозамещением и изменением статуса – студия стала партнером Тюменского технопарка.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор VS-designing Владимир Прошин, такое партнерство способствует продвижению на российском рынке.

"Ведем переговоры с тюменской строительно-монтажной фирмой "Гидравлик" по разработке установки. Также налаживаем сотрудничество с несколькими московскими заводами, которые специализируются на полимерных материалах. Поддерживаем и стартапы. Для них важно приходить к производителю не только с идей, но и с технической документацией на разработку. Эту часть мы берем на себя", - пояснил руководитель.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На счету небольшого коллектива – в студии трудятся восемь человек - несколько десятков разработок. К примеру, Watchkeeper - система защиты наручных механических часов, которая не позволит вору ими воспользоваться в случае кражи благодаря специальному кодовому замку. Или корпус с надежной фиксацией и защитой от воды и пыли для полиграфа — прибора, который регистрирует физиологические показатели гонщика во время тренировок и соревнований: пульс, состояние мышц, движение глаз и активность мозга. Этот уникальный прибор собран для NeuroDrive — резидента инновационного центра Сколково. В скором времени он пройдёт тест на гонке Формула-4. А еще, - манипуляторы, перчатки в которых не потеют руки, протезы, промышленное оборудование. Важно, что студия создает не только технологию, но и всю необходимую техническую документацию и даже прототип изделия. Команда готова найти производителя, который наладит массовый выпуск.

"Анализ рынка промышленного дизайна достаточно давно не проводили, но по данным на 2020 год в России насчитывалось около 20 студий с общим объемом в 360 миллионов рублей. Я уверен, что сейчас он значительно вырос, потому что акцент сместился на импортозамещение, а под ним подразумевается технологическая независимость. Все активно ищут разработчиков. И по увеличению запросов мы уже это ощущаем на себе. Стали интересоваться разработкой не только гаджетов, но и станков. Причем даже в этом идет трансформация – есть запрос на эргономичное промышленное оборудование", - уточнил Владимир Прошин.

По его мнению, Россия станет в этом плане лидером, но для этого нужно время и кадры. В качестве эталонных разработок он привел автобусы, произведенные в советские годы: хром, плавные линии, открывающиеся окна. Для того времени – это был прорыв. Да и сейчас нам ничто не мешает совершать такие изобретения.

"Раньше было проще не произвести свой продукт, а купить его в другой стране, не тратя время и ресурсы на изобретение. В России достаточно мощностей, чтобы впускать много видов продукции не только для потребителей, но и промышленности. Нужна хорошая стимуляция и адекватная оценка интеллектуального труда", - убежден эксперт.

Здесь готовы воспитывать инженерный резерв: в этом году студия наберет студентов, которых сначала обучат, а уже на третьем курсе пригласят на оплачиваемую стажировку в компании. Это будет уже второй поток. Студентам нужен практический опыт. А мотивация студии простая – так они могут повлиять на качество инженерии.

VS-designing планирует участвовать в форуме INNOWEEK 2.0, который пройдет в Тюмени 20 августа. Студия на своем стенде представит прототипы уникальных разработок, которые ранее нигде не выставлялись.

Оксана Корнеенкова