В Тюменской области селекционируют племенных пчел породы карника

| Фото: пасека Панышевых | Фото: пасека Панышевых

Племенных пчел породы карника селекционируют на пасеке Панышевых в Тюменском районе. Потомство родоначальниц австрийского происхождения стало сибирячками. Руководитель селекционных работ Андрей Панышев тщательно следит за чистотой породы, сохраняет ее в своем хозяйстве и помогает с качественным генетическим материалом коллегам. Организовал для этого изолированный таёжный случной пункт для спаривания маток с трутнями заведомо известного происхождения.

Андрей ответственно занимается селекцией, периодически проверяет своих подопечных с помощью ДНК-тестов, чтобы в породу не замешались посторонние трутни с худшими генетическими свойствами.

Отличить породистую пчелу также можно по экстерьеру. Это, в первую очередь, однородность окраски. Чистокровные пчелы карника отличаются миролюбивым характером по отношению к людям, самым ранним выходом из спячки и большим трудолюбием. Поэтому у Панышевых всегда есть ранний майский мед, собранный с первых цветоносов. Человек несведущий может и не разобраться, что перед ним породистая пчела. А специалисты знают, каковы эти насекомые в действии и к Панышевым выстраивается очередь из тех, кто желает заниматься мёдом максимально просто и выгодно.

Одно качество карники, которую разводит Андрей, пчеловод выделил не так давно. Эти насекомые устойчивы к вредителям – клещам варроа, которые массово поражают ульи, постепенно убивая семьи пчел. Это свойство было изначально замечено в европейской популяции пчёл карника и теперь широко масштабируется во всей популяции медоносных пчёл. Заводчиками и селекционерами карники замечено, что ульевые пчелы-санитары научились бороться с клещем варроа, вычищая пораженных им куколок пчёл из улья. Кроме того, некоторые обладают и другим механизмом защиты: если одна пчелка видит на другой клеща, она его снимает с соплеменницы и разгрызает.

| Фото: пасека Панышевых | Фото: пасека Панышевых

Когда впервые Андрей Панышев рассказал об этом наблюдении на встрече пчеловодов, коллеги откровенно посмеялись и махнули руками. История повторилась в точности, как это произошло некогда в Австрии. Теперь же там и в Германии на уровне институтов данное качество пчёл изучается и тиражируется. В этом году наблюдения Андрея подтвердили и ученые из Юго-Западного НИИ растениеводства и животноводства Казахстана, которые работают с частью популяции казахстанской карники - около 5 тыс. пчелиных семей.

| Фото: пасека Панышевых | Фото: пасека Панышевых

Коротко Андрей рассказал о процессе выращивания маток. Сначала личинки пчелок раскладываются (прививаются) в специальные восковые мисочки, которые служат началом будущего маточника, а когда они вырастают до взрослых маток и вылупляются, их переносят в небольшие мини-ульи – нуклеусы. Там все в миниатюре: небольшое количество пчел, одна маточка и крошечные рамочки для меда. Иностранные коллеги называют их брачными домиками. Облетная маточная пчела - матка - это та, которая спарилась во время брачного полёта с трутнями. Когда она отложила в соты первые яйца будущих пчел, её можно отселять, в том числе и для продажи. А в нуклеус поселить новую молодую матку. И так по кругу весь пчеловодный сезон.

Не обходится в деле без потерь. "Часть маток при облете может не вернуться из-за птиц или более крупных насекомых, например, шершней. Если 8 из 10 вернулись – это хороший результат. Поэтому, чтобы пчелиный конвейер хорошо работал, нужно больше маткомест", - рассказал Андрей Панышев. Часть домиков покупаются, но многие пасечник заготавливает сам, как и большие ульи и другое оборудование для производства меда и выращивания потомства.

Как отметил Андрей Панышев, сейчас российское пчеловодство уже независимо от европейского племматериала. И хотя настоящих селекционеров в масштабах России крайне мало, пчёл карника достаточное количество, которое превышает европейскую численность в разы. Важно сохранять породу. А дело это кропотливое, требующее терпения, внимания и больших трудозатрат. Поэтому племенная пчеломатка дешево стоить не может. Цена начинается от 6 тыс. рублей. Все детки чистопородной матки и трутня той же породы – продолжатели рода.

| Фото: пасека Панышевых | Фото: пасека Панышевых

"Наши улья стоят на лесной пасеке, чужих там не бывает. Их пока не так много, как хотелось бы, но все впереди. Сейчас в России начинается серьезная работа по качественному племенному пчеловодству", - сказал Андрей.

Он - один из тех, кто активно развивает качественное племенное пчеловодство, состоит в Союзе промышленных пчеловодов России. Количество членов которого неизменно растет и на сегодня составляет более 300 человек.

Пчеловоды мечтают о том, что будут приняты поправки в молодой закон о пчеловодстве (490 ФЗ). Будет внесено понятие об облетнике или по другому - случном пункте. "Сам закон о пчеловодстве приняли недавно, и мы этому рады, но его надо наполнять сутью, которой в плане племенного разведения пока немного. Вся система селекции пчел держится на системе случных пунктов. В Европе это изолированные территории в горах, на островах, куда просто так не попасть ни одной пчеле или трутню, там тщательно проверяют породу, прежде чем выпустить пчелку на облет. Служба смотрителей следит за порядком, и нарушителю грозит такой штраф, что впору бизнес закрывать", - рассказал Андрей.

В планах пасеки Панышевых – получение статуса племенного хозяйства. Как быстро это произойдет, зависит не только от работоспособности и инициативности пчеловодов, но и от поддержки властей, ведь в молодом законодательстве России, регулирующем эту деятельность, пока предусмотрено не так много. Часть административных документов и норм – наследство СССР, которое нуждается в коррективах под современные реалии.

| Фото: пасека Панышевых | Фото: пасека Панышевых

Евгения Тенегина