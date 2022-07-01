Более 35 млн овощных сеток в год планируют производить в Ишиме

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый инвестиционный проект по производству овощной сетки запустят в Ишиме. Компания "ФлексПром" расширяет действующий бизнес благодаря льготному займу в 50 млн рублей от Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Приобрести и смонтировать производственное оборудование предприятие планирует по договору лизинга, получив субсидию на возмещение расходов.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, компания работает в регионе с 2015 года и занимается производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров и обработкой вторичного неметаллического сырья.

При реализации проекта будет создано 137 рабочих мест. Объем выпускаемой продукции составит более 35 млн единиц в год. Потребителями станут сельскохозяйственные предприятия в России и странах ближнего зарубежья.

Потребность в овощной сетке составляет 1,2 млрд штук в год по стране и 88 млн штук в УФО. Сейчас она покрывается за счет импорта из КНР. Проект позволит решить вопрос импортозамещения и выйти на экспорт в Казахстан и Китай.

Напомним, в Тюмени овощные сетки производит завод Аранео". К 2022 году объем продукции составил до 3,5 тыс. тонн упаковки. Компания ориентирована на агрохолдинги и крупные хозяйства региона и страны, к примеру, сотрудничает с агрофирмой "КРиММ".