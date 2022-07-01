Инжиниринговые разработки тюменской компании лидеры ТЭК используют для импортозамещения

| Фото: Тюменский нефтегазовый форум | Фото: Тюменский нефтегазовый форум

Разработки тюменской компании "АСМТ" предприятия нефтегазодобычи используют для импортозамещения ключевого геофизического оборудования. Небольшое производство сосредоточено в индустриальном парке ДСК 500. Они выполняют заказы от лидеров отрасли. Противовыбросовое, устьевое и скважинное оборудование, другую продукцию изготавливают из материалов отечественного производства. А за счет инжиниринговой проработки повышают их надежность и износоустойчивость.

По словам управляющего инжиниринговой компании "АСМТ" Алексея Смирнова, с момента создания коллектив работает в направлении импортозамещения. К примеру, здесь приступили к созданию мобильной лаборатории для месторождений. Она будет полностью тюменской сборки. Аналогов на отечественном рынке нет. Ранее такие закупались нефтегазовыми компаниями у иностранных производителей.

"Поставки осложнены из-за санкций. Мы получили первый заказ от одного из лидеров ТЭК тюменского региона. Все наполнение соберем сами. Оборудование, которым комплектуется лаборатория, мы производим у себя на площадке", - уточнил руководитель.

Алексей Смирнов пояснил, что мобильная лаборатория предназначена для проведения спускоподъемных операций при гидродинамических и геофизических исследованиях в поисковых, разведочных, эксплуатационных скважинах, а также работ по освоению нефтегазовых месторождений и контролю за их разработкой.

В компании АСМТ трудятся шесть человек. Все с инженерным образованием и техническим опытом. Особую ставку делают на качество, которое составляет конкуренцию импортным аналогам.

"У нас уже пять патентов на собственные разработки. Например, превентор штанговый кабельный модернизированный. Мы их выпускаем третий год. Или устьевое оборудование для геофизических работ с рабочим давлением до 70 мегапаскаль, стойкое к сероводороду. А еще – уплотнители, центрирующий плашечный затвор и другие компоненты", - пояснил Алексей Смирнов.

Управляющий показал антисанкционный ответ тюменских инженеров – конструкцию для герметизации кабеля переменного сечения. На нем в горизонтальные скважины спускают приборы для контроля давления, притока нефти и других показателей. Один из элементов – резиновый уплотнитель - обеспечивает надежную фиксацию кабеля.

"Чтобы добиться этого пришлось разработать 12 различных вариантов, на основе которых потом и выпустили сигнальный экземпляр, а в дальнейшем запустили в производство. Фиксация лучше, конструкция проще, служит дольше", - отметил управляющий.

АСМТ - резидент Тюменского технопарка - в числе первых обустроилась на площадке ДСК 500. Со временем открыла покрасочный цех. Оборудование компания купила в Белоруссии, а краску - у тюменской компании "Акрилика". Это не единственный пример сложившейся кооперации. При оборудовании вентиляционной системы АСМТ использовала брезент для герметизации стыков от мастерской "Дед Мазай", что находится в соседнем офисе. Со временем резиденты рассчитывают, что направлений для сотрудничества станет еще больше.

Компания АСМТ планирует осенью презентовать свои разработки в регионах России и странах ближнего зарубежья.

Оксана Корнеенкова