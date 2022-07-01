Тюменский производитель изделий для дорожной безопасности работает на отечественном оборудовании и сырье

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменский производитель изделий для дорожной безопасности из вторсырья - "Арт-Хаус" - работает на отечественном оборудовании и сырье. Компания является резидентом Тюменского технопарка, развивает проект перехода на композитные технологии, планирует модернизировать производство.

В первую очередь будет заменена производственная линия. Это обеспечит выпуск популярной продукции – искусственных дорожных неровностей и новой - колесоотбойники и сборные пешеходные переходы.

Как рассказали в "Арт-Хаус" корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", производственную линию нашли в Ижевске. С эмбарго на импорт у отечественных заводов появилась возможность расширить свое присутствие на рынке. Российская техника уже давно не уступает по автоматизации и функциональности зарубежной, заверили эксперты.

Спрос на продукцию в санкции не изменился. Сейчас пик дорожного строительства, а потому изделия из Тюмени поставляют в районы области и в несколько десятков регионов России. Налажено сотрудничество с Казахстаном, Киргизией.

Отчасти модернизировать производство пришлось из-за роста цен и конкуренции на рынке вторсырья и его переработки, говорят специалисты компании. Композитные технологии снижают зависимость от одного ресурса, ведь кроме отходов - стрейч пленка, полиэтиленовое пакеты и другие, используются еще песок и краска. Искусственные дорожные неровности служат более 10 лет, дешевле резиновых аналогов на 15 % и устойчивы к нагрузкам.

Оксана Корнеенкова