Тюменцы представят стартапы экспертам Сколково и инвесторам на INNOWEEK 2.0

| Фото: организаторы форума СУП | Фото: организаторы форума СУП

Заявки на конкурс стартап-проектов принимает форум INNOWEEK 2.0 в Тюмени до 12 августа. Прошедшие отбор стартапы презентуют на питч-сессиях экспертам фонда "Сколково", индустриальным партнерам и инвесторам.

В этом году на INNOWEEK четыре направления: E-commerce — голосовой поиск, искусственный интеллект, блокчейн, виртуальные услуги; fintech — платформы нового поколения, биометрические системы безопасности, виртуальный банкинг, роботы-ассистенты, индустрия виртуальной и дополненной реальности, аналитика больших данных бесконтактные платежи; вuildtech, строительство и девелопмент, — строительные IT-экосистемы, городское планирование на основе искусственного интеллекта и генеративного дизайна, специализированное ПО, технологии "Умного города"; метавселенная и Gamedev — платформы по созданию виртуальных персонажей, игровые платформы, виртуальная и дополненная реальность, цифровые технологии в музыке, искусстве, архитектуре, кинематографии, анимации и дизайне.

Условия участия — наличие готового продукта или MVP, соответствие продукта заявленным направлениям, готовность приехать в Тюмень на этап питч-сессии, компетентная команда, обладающая опытом создания технологий.

Финальная питчинг-сессия и подведение итогов состоятся 20 августа. Регистрация по ссылке.