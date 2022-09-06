Тюменскую область с начала года посетили 848 тысяч туристов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С начала года в регионах Уральского федерального округа турпоток составил почти 4,5 млн поездок, Тюменскую область посетили более 848 тыс. туристов.

По мнению полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева, в ближайшие годы турпоток в уральские регионы может существенно вырасти. Богатое историческое и культурное наследие, уральские достопримечательности и природа, по мнению полпреда, способные удивить даже искушённого туриста.

"Важно развивать именно межрегиональную туристическую интеграцию. Работать над пакетным предложением, которое включало бы несколько городов и регионов, с комплексными и качественными услугами", - считает Владимир Якушев.

Сегодня Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпредства, участвует в заседании президиума Госсовета, которое в рамках VII Восточного экономического форума проведет президент России Владимир Путин. Главная тема - развитие туризма в РФ.