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Тюменскую область с начала года посетили 848 тысяч туристов

Политика, 13:39 06 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С начала года в регионах Уральского федерального округа турпоток составил почти 4,5 млн поездок, Тюменскую область посетили более 848 тыс. туристов.

По мнению полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева, в ближайшие годы турпоток в уральские регионы может существенно вырасти. Богатое историческое и культурное наследие, уральские достопримечательности и природа, по мнению полпреда, способные удивить даже искушённого туриста.

"Важно развивать именно межрегиональную туристическую интеграцию. Работать над пакетным предложением, которое включало бы несколько городов и регионов, с комплексными и качественными услугами", - считает Владимир Якушев.

Сегодня Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпредства, участвует в заседании президиума Госсовета, которое в рамках VII Восточного экономического форума проведет президент России Владимир Путин. Главная тема - развитие туризма в РФ.

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# Владимир Якушев , туризм

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